Бизнесменам Подмосковья 16 мая расскажут о регулировании порядка упаковки грузов

Малый и средний бизнес Московской области приглашают принять участие в бесплатном вебинаре «Правовое регулирование порядка упаковки грузов». Организатором выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Спикером выступит руководитель практики разрешения споров юридической компании Savina Legal Яганов Алихан. В рамках вебинара будут рассмотрены вопросы упаковки грузов, распределения обязанностей по надлежащей упаковке, а также порядок разрешения споров. Вебинар будет полезен для всех, кто занимается экспортом.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 16 мая с 11:00 до 12:00. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 16 мая. Ссылка на подключение к вебинару придет на электронную почту.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону: 8 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте: vsv@exportmo.ru.

Фонд оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Подробнее об услугах фонда — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.