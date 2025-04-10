Бизнесменам Павловского Посада рассказали об изменениях в сфере торговли и общепита

Ранее в офисе Союза Восточной Торгово-Промышленной палаты Московской области прошла встреча бизнес-сообщества Павловского Посада и Электрогорска совместно с представителями Роспотребнадзора и ГК «Поиск». Перед собравшимися с приветственным словом выступил Первый заместитель Главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского округа.

На повестке дня озвучили важные аспекты и изменения в сфере торговли и общепита.

Первой темой стало соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в заведениях общественного питания. Главный специалист-эксперт Жанна Горшкова рассказала о ключевых санитарных требованиях и процедурах проверок со стороны Роспотребнадзора. Это особенно актуально, ведь здоровье клиентов и репутация бизнеса имеют первостепенное значение.

Затем прозвучала тема расширения маркировки товаров «Честный знак». Она направлена на защиту потребителей, обеспечение прозрачности рынка и борьбу с контрафактом. Преподаватель ГК «Поиск» Любовь Николаевна Кускова представила изменения в порядке формирования кассовых чеков, которые начали действовать с 1 марта 2025 года.

Также обсудили электронный документооборот и новые правила оборота табачной продукции.

Встреча предоставила отличную возможность для обмена взглядами и получения актуальной информации. Администрация Павлово-Посадского округа на постоянной основе проводит подобные мероприятия для улучшения бизнес-климата и общения с предпринимателями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.