Бизнесмена оштрафовали за непредставление УФАС Подмосковья запрошенных сведений

Непредставление сведений в федеральный антимонопольный орган послужило основанием для привлечения к административной ответственности. УФАС Подмосковья признало индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации, запрошенной управлением.

Информация затребована в целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения обращения заявителя о законности использования индивидуальным предпринимателем словесного обозначения, тождественного товарному знаку.

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа индивидуальному предпринимателю назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.