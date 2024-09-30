Бизнесмен Борисов отреагировал на митинг бойцов СВО из-за домов под Тюменью

После новостей о том, что ветераны СВО намерены выйти на митинг из-за подаренных им домов под Тюменью, на ситуацию отреагировал даритель жилья, тюменский бизнесмен Станислав Борисов, который заявил, что все дома и участки, подаренные бойцам, официально зарегистрированы.

По словам Борисова, на самом деле все купленные им и подаренные бойцам СВО дома соответствуют установленным законом нормативам. Если бы это было не так, он не смог бы их зарегистрировать.

«В России абсолютно исключена ситуация, когда официально построенные дома при наличии на расстоянии 500 метров от них сетевой организации не будут подключены к электричеству. Подключить их обязаны, без альтернатив», — заявил Борисов.

По словам Борисова, все подаренные дома бойцам СВО он подключал к электричеству не через «Россети», что не запрещено законом, но его в итоге «Россети» заблокировали. Теперь предприниматель намерен обратиться в суд для установления справедливости в данном вопросе и помочь бойцам СВО провести электричество в их дома.

Ранее сообщалось, что ветераны СВО, получившие в дар дома под Тюменью, намерены выйти на митинг из-за того, что местная администрация наложила арест на их жилье.