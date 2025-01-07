Бизнес-встреча с Андреем Ковалевым продет в Усадьбе Гребнево

Андрей Ковалев — известный предприниматель, член Изборского клуба, а также владелец усадьбы Гребнево.

Участие в этой встрече абсолютно бесплатно и доступно для всех желающих (возрастные ограничения 16+). В рамках мероприятия участники обсудят актуальные темы, связанные с экономикой, политикой и социальными процессами. Андрей Ковалев поделится своими взглядами на будущее и даст ценные советы по ведению бизнеса в современных условиях.

Андрей Ковалёв — человек с богатым опытом и знаниями, который успешно реализует проекты в различных сферах бизнеса.

Кроме того, у вас будет возможность задать вопросы напрямую Андрею и получить на них исчерпывающие ответы. Это отличная возможность узнать мнение эксперта и, возможно, получить рекомендации, которые помогут вам в вашей профессиональной деятельности.

Встреча состоится 16 января в 19:00 в усадьбе Гребнево.

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