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Бизнес-встреча по работе на маркетплейсах прошла в Мытищах

В мытищинском молодежном центре «Импульс» собрались более 80 предпринимателей, готовых предлагать и продвигать свою продукцию на известных маркетплейсах, передает пресс-служба администрации городского округа.

Встреча была организована комитетом по развитию предпринимательства на цифровых платформах «Опоры России».

Заместитель главы городского округа Мытищи Елена Сетракова подчеркнула, что такие мероприятия всегда дают новые возможности для развития предпринимательства, получения новых знаний, коммуникации внутри бизнес-сообщества.

На встрече рассказали о выгодных возможностях сотрудничества с маркетплейсами. Торговать на онлайн-площадках можно как собственными товарами, так и продукцией других производителей. Маркетплейсы получают только комиссию с продаж. Спикеры мероприятия подробно разобрали наиболее частые ошибки, рассказали о статистике, ценообразовании, акциях, рекламном кабинете и продвижении, льготах и субсидиях для работы.

Председатель мытищинского отделения «Опоры России» Роман Коробейкин отметил, что мытищинским предпринимателям всегда будет оказана всесторонняя поддержка.

«Мы сейчас большое внимание уделяем проекту «Опора Старт». Это очередной шаг поддержки наших предпринимателей из разных направлений бизнеса, которые реализуют свои товары на маркетплейсах», — отметил он.

Целью проекта является развитие, поддержка и продвижение отечественных производителей натуральных и уникальных продуктов — самобытных брендов, а также предоставление возможности потенциального роста малым и средним компаниям.

Одной из приоритетных задач проекта является расширение ассортимента локальных товаров и возможности их реализации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.