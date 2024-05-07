Бизнес-тренинги для предпринимателей пройдут на площадке Финуниверситета 16 мая

16 мая состоятся два очных бизнес-тренинга для подмосковных предпринимателей. Участие в мероприятиях бесплатное. Обучение организовано центром «Мой бизнес» Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Так, в 10:00 стартует тренинг «Продукт и продуктовая линейка: как увеличить доход и срок жизни клиента за счет дополнительной монетизации своих навыков». Участники узнают о том, где брать новые идеи для продуктов и ресурсы для производства, что такое апсейл и кросс-сейл и как строить дополнительные продажи.

В 14:00 состоится тренинг «Продажи и отношения с клиентами: как работать в долгую и выстроить поток спроса». В ходе мероприятия участники обсудят, что такое LTV и как правильно выстроить работу, чтобы увеличить прибыль и сократить затраты.

Спикером образовательных тренингов выступит Татьяна Николаева, магистр бизнес-психологии НИУ ВШЭ.

Мероприятия пройдут по адресу: Москва, Кибальчича, дом № 1 (Высшая школа предпринимательства Финуниверситета). Продолжительность каждого обучения — 3 часа.

Для участия в тренингах необходимо зарегистрироваться до 14 мая по ссылке.

Центр «Мой бизнес» создан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России. Куратор нацпроекта — первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.