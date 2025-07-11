Бизнес теряет деньги из-за незаконного подключения ВОЛС

В последнее время все чаще встречаются ситуации, когда компании прокладывают волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на объектах электросетевых организаций без заключения соответствующих договоров. На первый взгляд, это кажется способом сэкономить время и деньги, однако в реальности такие действия влекут за собой серьезные юридические и финансовые проблемы.

Сетевые компании активно отстаивают свои интересы в суде, и судебные решения выносятся не в пользу нарушителей. Владельцы инфраструктуры взыскивают не только плату за фактическое использование своих объектов за весь период незаконного подключения, но и проценты за пользование чужими средствами, а также судебные расходы, что значительно увеличивает общую сумму выплат.

Однако финансовые убытки — не единственная угроза. При обнаружении нарушений электросетевые организации имеют право потребовать демонтажа незаконно установленных линий, что может вызвать перебои в интернет-снабжении и отток клиентов.

«Россети Московский регион» советуют вовремя оформлять все необходимые соглашения на размещение ВОЛС. Это не только минимизирует юридические риски, но и обеспечит стабильные условия для ведения бизнеса. Важно понимать: партнерство с электросетевыми компаниями — это вклад в бесперебойную работу и положительный имидж вашей организации.