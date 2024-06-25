Бизнес-психолог дал советы по планированию работы летом

Планировать день, неделю, месяц и год важно всегда, но именно летом подойти к этому вопросу стоит особенно тщательно, сообщил РИАМО бизнес-психолог, гипнолог, коуч, создатель авторского метода достижения целей «ТрансКоучинг» и основатель «Академии ТрансКоучинга» Виталий Наумов.

«Чтобы летняя лень не застопорила рабочий процесс, для начала важно осознать, что лень — это всего лишь комплекс эмоций, которыми вы вполне можете управлять», — сказал Наумов.

Он отметил, что при летнем планировании следует использовать прием «сначала съешь лягушку». То есть самую тяжелую и неприятную задачу нужно сделать в первую очередь.

«Во-первых, в начале дня, когда вы полны сил, это получится легче и быстрее. Во-вторых, если отложить самое неприятное на потом, то весь день мысли об этом деле будут вас угнетать и вытягивать энергию. В-третьих, после выполнения тяжелой задачи вы получите заряд бодрящего гормона дофамина, и весь день проведете с ощущением „Я молодец!“» — пояснил специалист.

По его словам, если человек не может сразу взяться за дела, то нужно пойти на компромисс с ленью. Он посоветовал поставить таймер на 10-15 минут и в течение этого времени делать то, что приносит удовольствие: листать соцсети, пить кофе, слушать музыку. Но, как только прозвенит будильник, сразу надо взяться за дело. Это должно стать железным правилом, отговорки не принимаются.

Еще одним принципом бизнес-психолог назвал вознаграждение за проделанную работу.

«Заранее составьте список из 15-20 удовольствий, которые вы можете себе позволить. Договоритесь с собой, что, как только выполните задачу, тут же себя вознаградите. Например, закончите большой отчет и пойдете в любимый ресторан», — добавил Наумов.

Он подчеркнул, что очень важно делать так всегда и без долгих пауз между завершением задачи и вознаграждением. Тогда в психике закрепится позитивная связь.