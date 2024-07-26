Бизнес Подмосковья приглашают на VI промышленную выставку «EXPO EURASIA VIETNAM»

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VI международная промышленная выставка «EXPO EURASIA VIETNAM 2025» и бизнес-форум пройдут на полях международной строительной выставки VIETBUILD 2025. Мероприятия состоятся с 25 по 29 июня 2025 года в г. Хошимин, Вьетнам, в ВЦ «Sky Expo», сообщает пресс-служба организаторов.

VIETBUILD объединяет на площади 42 тыс. кв. метров более 5 тыс. экспонентов и 200 тыс. посетителей из более чем 100 стран мира. Организатором экспозиции Российской Федерации и стран СНГ является АО «Зарубеж-Экспо».

Тематические разделы выставки: строительство, энергетика, машиностроение, транспорт, информационные технологии, образование.

Подготовлена обширная деловая программа, в рамках которой запланированы бизнес-форум, международная конференция, презентации регионов, профильные круглые столы и семинары, биржа контактов в формате В2В.

По интересующим вопросам можно обратиться по электронной почте: info@zarubezhexpo.ru.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.