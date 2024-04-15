Бизнес Подмосковья приглашают на бесплатный вебинар

Как сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, регистрация открыта до 17 апреля 18:00.

В ходе вебинара участникам расскажут о важных принципах работы в бизнесе, поиске бизнес-партнера, почему большое количество компаний закрываются в первый год работы и многом другом.

Спикер вебинара — Илья Емельянов, руководитель digital-агентства«White rocket», сертифицированный коуч ICF.

Мероприятие организовано в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России. Куратор нацпроекта — первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Больше информации о мероприятиях и мерах поддержки для предпринимателей региона доступно в Telegram-канале «Мой бизнес» Подмосковье, группе ВКонтакте и Одноклассниках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе на сегодняшний день активно работает программа импортозамещения.

В 2024 году, по словам главы региона, в Подмосковье в плане открыть еще 54 предприятия.