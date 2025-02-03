Бизнес Подмосковья может поучаствовать во Всероссийском рейтинге «Индекс дела»

В единой рейтинг-системе «Индекс дела» зарегистрировались более 1 000 предпринимателей из 78 регионов РФ. На основе обратной связи от бизнеса, а также создания условий здоровой конкуренции, организатор рейтинга — АНО «Национальное агентство «Мой бизнес — мои возможности» — продлевает прием заявок до 31 марта. Масштабный проект реализуется при поддержке Минэкономразвития России, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Индекс дела» — первая в России единая рейтинг-система для малого и среднего бизнеса, которая опирается на ключевые экономические маркеры роста, базируясь на объективных фактических показателях. Для малого и среднего бизнеса это возможность получить объективную оценку своей деятельности (без вмешательства конкурентов), найти новые точки роста, подтвердить положительную репутацию, расширить географию присутствия компании, найти новых клиентов, партнеров, подрядчиков, получить инструменты для развития своего бизнеса. Мы получили большое количество обращений от предпринимателей с просьбой продлить прием заявок на участие в рейтинге. Было принято решение пойти навстречу: подать заявку теперь можно до 31 марта», — отмечают организаторы рейтинга.

Принять участие во Всероссийском рейтинге «Индекс дела» могут малые и средние компании практически из всех сфер деятельности, включая франчайзинг, а также бизнес-объединения.

Деятельность компаний будет оцениваться по пяти группам показателей: индекс роста, индекс узнаваемости, индекс будущего, индекс продаж и индекс корпоративной социальной ответственности. В методику анализа включено более 100 экономических показателей.

По итогам оценки будут сформированы рейтинги — ТОП-30 региональных компаний, ТОП-1000 и ТОП-100 российских малых и средних предприятий. Финалисты Всероссийского рейтинга «Индекс дела» смогут получить спецотметки, которые помогут повысить доверие к деятельности компании, увеличить конверсию, сэкономить средства на маркетинге. Из компании ТОП-1000 будет создано нетворкинг-сообщество.

Кроме этого, компании, которые показали наибольший темп роста по отдельным показателям внутри сферы, есть шанс взять спецноминации:

«Лидер франшиз» и «Лидер бухгалтерского аутсорсинга»: для компаний, которые показали наибольший темп роста внутри сферы.

Активный предприниматель: для компаний, которые активно продвигаются в социальных сетях, СМИ, реализуют медиапроекты, работают с блогерами, используют личный бренд руководителя

Командный бизнес: для предприятий, нацеленных на рост команды (как количественный, так и качественный), а также создающих специальные проекты и условия для своих сотрудников

Перспективный бизнес: для МСП, нацеленных на будущее: создающие инновации, бренды, регистрирующие патенты и товарные знаки, развивающие системы лояльности для клиентов

Ответственный бизнес: для компаний, которые активно участвуют в благотворительности, создают свои социальные проекты.

В каждой из спецноминаций будет представлено 30 предприятий. Все лидеры получат спецотметки.

Кроме доступа к самому рейтингу, участники смогут пользоваться бонусами и привилегиями от партнеров проекта: от образовательных курсов до льготных банковских продуктов и бизнес-решений. Первые бонусы можно получить сразу же после подачи заявки.

Как отмечают организаторы, продление приема заявок позволит уже зарегистрировавшимся участникам пользоваться бонусами более продолжительное время.

Подать заявку на участие во Всероссийском рейтинге «Индекс дела» можно на сайте индексдела.рф.

Партнерами проекта выступил целый ряд крупных компаний, в их числе ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ), российский маркетплейс «Мегамаркет», hh.ru, VK, издательство «МИФ», «Нетология» и Lerna (образовательный холдинг Skillbox), Федеральная ассоциация бухгалтеров-аутсорсеров «Платинум», группа компаний Winbd, Президентский фонд культурных инициатив, Союз деловых людей, магазин франшиз TopFranchise и экосистема сферы франчайзинга FranchCamp, Robokassa, «Моя регистрация», крупнейшая D2C-платформа для хендмейд-мастеров «Ярмарка Мастеров», маркетплейс услуг и сервисов для бизнеса eSPB.PRO, а также сервис автомобильных путешествий по России «Смородина» и сервис срочной курьерской доставки для бизнеса «Достависта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.