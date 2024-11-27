Бизнес-омбудсмены Башкирии, Тверской области и Подмосковья провели совместную встречу

Уполномоченные по защите прав предпринимателей Тверской области и Республики Башкортостан Антон Стамплевский и Ирина Абрамова приняли участие в межрегиональном совещании, прошедшем по инициативе исполняющего обязанности подмосковного бизнес-омбудсмена Натальи Чудаковой. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмен Подмосковья.

Коллеги обсудили вопросы механизма отработки обращений предпринимателей в системе ЦУР «Бизнес», привлечение к решению сложных вопросов экспертов pro-bono, новшества в налоговой реформе 2025 года, а также работу в системе «Честный знак», которой будет посвящено 3 декабря заседание экспертного совета при уполномоченном в прокуратуре Московской области.

И.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова напомнила, что каждый предприниматель, зарегистрированный или осуществляющий свою деятельность на территории Подмосковья может обратиться к бизнес-омбудсмену за защитой своих прав и законных интересов, написав на почту: ombudsmenmo@yandex.ru, а также получить консультацию по телефону контакт-центра уполномоченного: 8 (800) 550-63-53.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.