Бизнес-омбудсмен проверил СИЗО в Можайске

Сотрудник аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области посетил СИЗО-10 в Можайске, где проверил соблюдение прав обвиняемых по экономическим делам. Жалоб на условия содержания не поступило, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Представитель аппарата уполномоченного посетил ФКУ СИЗО-10 ГУФСИН России по Московской области в Можайске. Целью визита стала проверка соблюдения прав лиц, содержащихся под стражей по делам экономической направленности, а также оказание консультативной помощи.

Проверка прошла совместно с представителями общественной наблюдательной комиссии Московской области и общественного совета при ГУФСИН России по Московской области. В учреждении осмотрели камерные помещения и провели индивидуальные беседы с содержащимися под стражей. На момент визита жалоб на условия содержания не поступило. Одному из обратившихся разъяснили порядок обращения к уполномоченному и возможности рассмотрения ситуации на экспертных площадках при бизнес-омбудсмене.

Исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова подчеркнула, что контроль соблюдения прав предпринимателей в местах принудительного содержания остается важной частью работы.

«Контроль соблюдения прав предпринимателей, находящихся в местах принудительного содержания, позволяет своевременно выявлять вопросы, требующие правовой оценки и реагирования», — отметила Чудакова.

Она добавила, что взаимодействие с ОНК Московской области и общественным советом при ГУФСИН выстроено на основании действующих соглашений.

Предприниматели могут направить обращения по почте по адресу: 143082, Московская область, г.о. Одинцовский, д. Раздоры, тер. Рублево-Успенское ш., км 1-й, д. 1, корп. А, по электронной почте uzpp@mosreg.ru или по телефону +7 (800) 550-63-53. Также можно обратиться в общественные приемные в муниципалитетах региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.