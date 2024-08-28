Бизнес-омбудсмен помог получить паспорт безопасности туробъекту в Волоколамске
Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
Столкнувшись с необходимостью оформления паспорта безопасности объекта, подмосковная база отдыха обратилась к руководителю общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волоколамском округе Наталье Караськовой. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.
Туристическая база расположена на озере и предоставляет всем желающим услуги отдыха на воде, включающие рыболовную ловлю и отдых в рыбацких домиках на берегу.
В связи с тем, что база является объектом массового пребывания людей, возникла необходимость в оформлении информационно-справочного документа, определяющего состояние антитеррористической защищенности объекта — паспорта безопасности.
Руководитель общественной приемной Уполномоченного Наталья Караськова взяла на контроль решение вопроса. Предпринимателю помогли собрать пакет документов и пройти необходимые согласования в администрации муниципального образования и в Росгвардии.
Туристический объект успешно получил необходимый ему документ. В дальнейшем предприниматель планирует расширить бизнес и открыть на базе отдыха современный, комфортабельный глэмпинг.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.