Бизнес-омбудсмен Подмосковья принял участие в более 80 заседаниях суда за 2023 г

Комментируя ежегодный доклад о деятельности, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев рассказал об участии в судебных процессах по итогам 2023 года, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

В минувшем году продолжена практика оказания содействия предпринимателям в судебных разбирательствах с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления или их должностными лицами с целью защиты прав и законных интересов.

В соответствии с законодательством привлечение уполномоченного к участию в арбитражном деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, осуществляется по ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе суда.

Привлечение уполномоченного к участию в деле по инициативе арбитражного суда Московской области динамично набирает обороты. К примеру, оказанная юридическая помощь помогла предпринимателю из Люберец восстановить право собственности на объект недвижимости. Рассмотрение других дел продолжается.

Всего в течение года принято участие в 83 судебных заседаниях.

Изучение сложившейся судебной практики, правильное установление существенных для дела оснований и обязательное наличие подтверждающих доводы предпринимателя документов — факторы, без которых невозможно положительное разрешение судебного спора.

«Оказание консультационной и юридической помощи предпринимателям была бы очень затруднительной без привлечения к данной работе адвокатов адвокатской палаты Московской области. Предприниматели всегда могут обратиться к профессионалам для получения бесплатной первичной консультации», — подчеркнул Головнев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.