Бизнес-омбудсмен Подмосковья пресек волокиту при расследовании дела

Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 12:44

Представитель муниципальной компании из городского округа Дзержинский обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головневу с жалобами на бездействие сотрудников МУ МВД России «Люберецкое» при проведении проверок о причинении предприятию имущественного ущерба, а также волокиту при расследовании уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

Муниципальная компания является ресурсоснабжающей организацией и обеспечивает потребителей города Дзержинский тепловой энергией, холодным и горячим водоснабжением, занимается водоотведением и транспортировкой стоков.

По результатам инвентаризации имущества сотрудниками компании выявлены многочисленные факты бездоговорного, безучетного потребления холодного водоснабжения и водоотведения, в результате которых компании причинен имущественный ущерб.

По результатам проверок, проводимых МУ МВД России «Люберецкое» по заявлению компании, орган дознания неоднократно отказывал в возбуждении уголовных дел, сроки расследования возбужденного уголовного дела затягивались.

Жалобы в вышестоящие органы на бездействие и волокиту сотрудников результатов не дали.

В целях оказания содействия предпринимателю уполномоченным принято решение о направлении обращения о нарушениях уголовно-процессуального законодательства в прокуратуру Московской области.

Прокуратурой по результатам проведенной проверки отменены четыре незаконных решения об отказе в возбуждении уголовного дела, по трем из них уголовные дела возбуждены, по одному проводится дополнительное расследование, отменено одно постановление о приостановлении предварительного следствия, кроме того ГУ МВД России по Московской области внесено представление об устранении нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.