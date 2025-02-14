Бизнес-омбудсмен Подмосковья помогла предпринимателю защитить авторские права

К исполняющему обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталье Чудаковой обратилась компания с жалобой на бездействия судебных приставов в деле по взысканию компенсации за нарушение исключительных авторских прав, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Издательство, осуществляющее деятельность в Подмосковье обратилось к уполномоченному с жалобой на неисполнение решения суда. Более 6 месяцев судебным приставом-исполнителем Истринского РОСП не было предпринято никаких эффективных мер по исполнению Арбитражного решения суда Московской области о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав с другой организации.

Более того, в декабре 2023 года было вынесено постановление об окончании исполнительного производства и возвращению исполнительного документа взыскателю, оставив тем самым решение суда неисполненным.

Изучив документы, Уполномоченный усмотрел вероятность нарушения прав и законных интересов заявителя. Заключение и материалы обращения были направлены им в прокуратуру Московской области с просьбой провести проверку.

Прокуратура Московской области установила факт нарушения, выраженный в неполном проведении судебным приставом-исполнителем Истринского РОСП комплекса действий, предусмотренных ст. 64 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в связи с чем начальнику Истринского РОСП внесено представление и дано указание повторно направить запросы в ГИБДД МВД России, ФНС России, Росреестр и банковские организации для получения информации об имуществе и денежных средств, на которые может быть обращено взыскание. В результате нарушения, допущенные Истринским районным отделом судебных приставов, были устранены.

Присужденная сумма компенсации за нарушение исключительных авторских прав издательству выплачена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.