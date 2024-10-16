Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог в отмене необоснованно принятого решения

Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 12:09

За защитой своих прав к подмосковному бизнес-омбудсмену Владимиру Головневу обратился индивидуальный предприниматель. В его обращении содержалась жалоба на ненадлежащее проведение доследственной проверки и необоснованный отказ правоохранительных органов в возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье.

Ранее предприниматель обратился в правоохранительные органы с заявлением о самоуправных действиях другого бизнесмена, выразившихся в незаконном удержании оборудования, принадлежащего первому.

Заявитель указал в своем обращении, что при проведении процессуальных проверок полиция фактически бездействовала и приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2.ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие состава преступления).

Изучив материалы дела, уполномоченный направил обращение в прокуратуру Московской области для дальнейшего рассмотрения, и принятия мер реагирования.

По результатам служебной проверки в действиях сотрудников отдела полиции выявлены нарушения уголовно-процессуального законодательства, начальнику МУ МВД России «Щелковское» внесено представление об их устранении.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела признано необоснованным и отменено, материалы возвращены в МУ МВД России «Щелковское» для проведения дополнительной проверки.

Вопрос находится на контроле бизнес-омбудсмена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.