Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог урегулировать вопрос в досудебном порядке

Возведение строительных объектов — крайне непростая задача. Конфликты и разногласия между заказчиком и застройщиком остаются скорее правилом, а не исключением. Такой конфликт случился в городе Ногинске на завершительном этапе строительства торгового центра, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

У сторон возник спор о достаточности подключенных мощностей. Данное обстоятельство не позволяло ввести объект в эксплуатацию. Но вместо обращения в суд, застройщик предпринял попытку урегулировать возникшую ситуацию, обратившись в общественную приемную уполномоченного в Богородском городском округе.

Путем конструктивных встреч и переговоров руководителю приемной Магомету Сакалову удалось сгладить противоречия предпринимателей, сохранив их партнерские отношения. И вместо многомесячной кампании по защите своих интересов в судебном порядке, стороны пришли к согласию, а торговый центр уже скоро откроется.

«Судебный процесс — это, прежде всего, трата времени и ресурсов для любого делового человека. Уполномоченный вправе принимать меры к досудебному урегулированию разногласий, которые вытекают из публичных правоотношений. Но законодательство не позволяет вмешиваться в хозяйственные споры между двумя предпринимателями. Еще в 2019 году нами, совместно с адвокатской палатой и подмосковным управлением министерства юстиции, был создан центр медиации Московской области, для реализации альтернативных процедур урегулирования конфликтов в бизнес-сообществе Подмосковья. На сегодняшний день центром рассмотрено около 3 000 споров, где в 9 случаях из 10 стороны пришли к соглашению. Почти все руководители общественных приемных уполномоченного прошли обучение в Центре. И мне приятно наблюдать, как данный правовой институт работает, поддерживая здоровый бизнес-климат в Московской области», — рассказал Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.