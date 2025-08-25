Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предпринимателю вернуть изъятый автомобиль

В Московской области предприниматель обратился к бизнес-омбудсмену с жалобой на действия правоохранительных органов, связанные с изъятием арендованного грузового автомобиля, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.

В мае 2025 года с участием автомобиля, находившегося в пользовании общества с ограниченной ответственностью из Москвы по договору лизинга, произошло дорожно-транспортное происшествие. Сотрудники СУ МУ МВД России «Раменское» изъяли транспортное средство, при этом представителям компании не были предоставлены какие-либо документы, подтверждающие факт задержания. Несмотря на неоднократные обращения предпринимателя о возврате автомобиля и готовности принять его на ответственное хранение, сотрудники полиции не предоставили решения по этому вопросу.

После обращения к уполномоченному по защите прав предпринимателей Московской области была организована проверка прокуратурой Московской области. По итогам проверки законности изъятия, перемещения и удержания автомобиля транспортное средство было возвращено владельцу под сохранную расписку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.