Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предпринимателю привести дороги в порядок

Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 17:39

Директор промышленного предприятия неоднократно обращался в местную администрацию с вопросом приведения в нормативное состояние муниципальной дороги, пролегающей между производственной площадкой и городским парком отдыха, но получал отказы и отписки. Тогда за защитой своих прав и законных интересов предприниматель обратился к подмосковному бизнес-омбудсмену Владимиру Головневу. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Изучив доводы заявителя, уполномоченный поручил руководителю общественной приемной в городском округе Балашиха Анатолию Шестакову разобраться в обстоятельствах дела. Приемной была инициирована встреча предпринимателя с прокурором города.

На основании обращения предпринимателя была проведена прокурорская проверка, в ходе которой установлено, что администрацией допускаются нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Городской прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением.

Прокурорский иск о признании незаконным бездействия администрации удовлетворен. На муниципальное образование возложена обязанность по приведению дороги в нормативное состояние.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.