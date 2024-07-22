Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предприятию добиться перерасчета претензии

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев и прокурор Московской области Сергей Забатурин помогли бизнесмену из Химок разобраться с претензией ресурсоснабжающей организации, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Торгово-производственное предприятие занимается производством светодиодных светильников и поставляет электротехническую продукцию для организаций энергетической и строительной сферы, обеспечивая работой более чем 50 жителей города.

В конце 2018 года компания приобрела в собственность производственное здание, не переоформив договорные отношения на водоснабжение и водоотведение с ОАО «Химкинский водоканал».

При проведении осмотра внутренних коммуникаций сотрудниками водоканала было установлено самовольное пользование системами водоснабжения и составлен акт «Обследования состояния водоснабжения и водоотведения на наличие самовольного подключения», который послужил основанием для направления претензии обществу о бездоговорном потреблении на сумму более 51 миллиона рублей.

Предприятие попыталось урегулировать спор в досудебном порядке, но ресурсоснабжающая организация подала заявление в арбитражный суд, который принял решение об удовлетворении требований истца в полном объеме, не дав оценку доводам общества.

После обращения предпринимателя к бизнес-омбудсмену и прокурору Московской области, Химкинская городская прокуратура направила материалы по жалобе организации в адрес следственного отдела во городу Химки Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации на действия должностных лиц ОАО «Химкинский водоканал».

В рамках следственных мероприятий был повторно произведен осмотр внутренних сетей водоснабжения и водоотведения в здании, в результате которого установлено, что диаметр сетей водоснабжения составляет 25 мм.

Данный установленный факт послужил обращению обществом в суд по вновь открывшимся обстоятельствам. Суд согласился с доводами предпринимателя и установил сумму задолженности организации перед водоканалом в размере немногим более 3 миллионов рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.