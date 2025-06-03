Бизнес обяжут отчитываться о реализации искусственных грунтов

Специалисты Российского экологического оператора подготовили проект приказа Минприроды России, который обяжет бизнес вносить данные о производстве и реализации искусственных грунтов в программу производственного экологического контроля (ПЭК), передает пресс-служба компании.

Это сделает работу в сфере переработки органических отходов и создания продукции на их основе прозрачной и подконтрольной. Минприроды выпустило приказ в мае 2025 года.

«Добавление искусственных грунтов в программу экологического контроля — логичный шаг. Он позволит сделать отрасль переработки органики более открытой и эффективной. Это не только про отчетность, но и про выполнение национальных экологических целей», — подчеркнули в пресс-службе ППК РЭО.

Согласно принятому приказу, организации будут обязаны заранее указывать объем планируемого производства и реализации искусственных грунтов, а затем ежегодно отчитываться об исполнении этих планов. Новые требования вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Программа экологического контроля — обязательный документ для предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду: в нем отражаются сведения об инвентаризации выбросов, сбросов, образования и размещения отходов. Организации обязаны ежегодно направлять отчет об организации и результатах ПЭК в органы экологического контроля (надзора), а Росприродназор — размещать указанные сведения в федеральной государственной информационной системе состояния окружающей среды.