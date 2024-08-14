Бизнес-леди приглашают поучаствовать в III форуме «Женщина третьего тысячелетия»

сегодня в 17:30

В Москве 14–15 ноября пройдет III Международный форум «Женщина третьего тысячелетия», мероприятие пройдет на площадке КЦ ГлавУПДК при МИД России. Об этом сообщают организаторы форума.

Международный форум «Женщина третьего тысячелетия» — уникальная площадка для объединения женщин-лидеров регионов РФ и зарубежных дружественных стран, для обмена опытом и знакомства с передовыми практиками, направленные на обсуждение роли женщин в современном мире.

Заявленные ключевые темы форума направлены на позитивное влияние укрепления женского движения в России и взаимодействие между женщинами России и женщинами зарубежных дружественных стран.

На форуме планируется:

Пленарное заседание;

Стратегические и экспертные сессии, дискуссионные площадки, заседание Международного дискуссионного клуба «VISION 3000»;

Презентация регионов России и зарубежных стран;

Организация деловых встреч, обсуждение актуальных социальных, культурных, межнациональных и экономических проблем, волнующих российское и международное деловое женское сообщество;

Предоставление участникам возможностей презентации проектов и поиска партнеров для их реализации;

Расширение и укрепление межрегионального и международного делового женского сотрудничества;

Налаживание и координация связей с международным женским движением;

Полезные мастер-классы и ценные уроки от настоящих гуру в своих областях;

Живой диалог женщин–практиков;

Привлечение инвестиций в малый и средний бизнес, развитие интеграционных бизнес-процессов, для обмена опытом и реализации совместных проектов;

Новые контакты и полезные знакомства.

В рамках форума международная выставка «Руками женщины» приглашаются компании, организации, профильные ассоциации, женщин предпринимателей МСП, мастеров и ремесленников, дизайнеров, художников, представителей медицины, туристические компании и агентства из 89 регионов РФ, стран СНГ и зарубежных стран представить продукцию, которая сделана руками женщины на международной выставке «Руками женщины» участникам и гостям форума с возможностью ее реализации.

Международная выставка «Руками женщины» призвана продемонстрировать инвестиционную привлекательность МСП, национальный колорит через НХП, ремесла, декоративно прикладное искусство, национальные костюмы и традиции, а также туристический потенциал регионов РФ и зарубежных стран, представить продукцию.

Международная выставка «Руками женщины» призвана:

Показать инвестиционную привлекательность региона/страны для женщин малого и среднего предпринимательства;

Рассказать о туристических маршрутах региона /страны;

Представить продукцию МСП;

Показать уникальность и потенциал сувенирной продукции региона/страны по средствам НХП;

Показать национальный колорит региона/страны через народно художественные промыслы и ремесла, через самобытность и культуру.

Международный проект «Руками женщины» зарекомендовал себя как современная международная единственная гендерная выставка в России.

Также в рамках форума пройдет награждение победителей 5-го юбилейного Международного фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах».

5-й юбилейный Международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах» проходит под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО при поддержке ФАДН России.

Фотовыставка была приставлена в ООН (Вена), на торжественных приемах, посвященных дню России в ряде Дипломатических представительств Российской Федерации за рубежом в более 25 странах. В частности, в Посольствах России в Монголии, в Австрии (Вена), во Франции (Париж), в Словакии, в Португалии, в Мумбаи (Индия), Генконсульстве в Стамбуле, в русском доме в Брюсселе и др. Информация размещена на официальных сайтах дипломатических ведомств.

Номинации премии «Женщина третьего тысячелетия»

Лидер года

Лучшие достижения в культуре и искусстве

Лучшая общественная инициатива (за вклад в общество)

Лучший предприниматель года

Наставничество и передача опыта

Лучший дизайнер года

Лучшие достижения в области медицины, здоровья и красоты

Лучшие достижения в области цифровизации.

Цели премии:

повышение социального статуса женщин в современном обществе;

привлечение внимания общественности к вкладу женщин в социально-экономическое развитие;

активизация участия женщин в общественной и культурной жизни;

развитие и поддержки женского предпринимательства;

получение признания общественности.

Положение о конкурсе «Женщина третьего тысячелетия» можно найти на сайте HYPERLINK.

К участию приглашаются женщины — представители различных отраслей малого, среднего и крупного бизнеса, топ-менеджеры крупных российских и зарубежных компаний, представители культуры, PR специалисты, блогеры, женщин-инфлюенсеры в digital-среде, HR-директора, теле- и радиоведущие и журналисты, представители креативных индустрий, специалисты цифровой экономики и др. представителей МСП, представители органов региональной и федеральной власти, общественные деятели, международные женские сообщества.