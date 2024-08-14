Бизнес-леди приглашают поучаствовать в III форуме «Женщина третьего тысячелетия»

Общество

В Москве 14–15 ноября пройдет III Международный форум «Женщина третьего тысячелетия», мероприятие пройдет на площадке КЦ ГлавУПДК при МИД России. Об этом сообщают организаторы форума.

Международный форум «Женщина третьего тысячелетия» — уникальная площадка для объединения женщин-лидеров регионов РФ и зарубежных дружественных стран, для обмена опытом и знакомства с передовыми практиками, направленные на обсуждение роли женщин в современном мире.

Заявленные ключевые темы форума направлены на позитивное влияние укрепления женского движения в России и взаимодействие между женщинами России и женщинами зарубежных дружественных стран.

На форуме планируется:

  • Пленарное заседание;
  • Стратегические и экспертные сессии, дискуссионные площадки, заседание Международного дискуссионного клуба «VISION 3000»;
  • Презентация регионов России и зарубежных стран;
  • Организация деловых встреч, обсуждение актуальных социальных, культурных, межнациональных и экономических проблем, волнующих российское и международное деловое женское сообщество;
  • Предоставление участникам возможностей презентации проектов и поиска партнеров для их реализации;
  • Расширение и укрепление межрегионального и международного делового женского сотрудничества;
  • Налаживание и координация связей с международным женским движением;
  • Полезные мастер-классы и ценные уроки от настоящих гуру в своих областях;
  • Живой диалог женщин–практиков;
  • Привлечение инвестиций в малый и средний бизнес, развитие интеграционных бизнес-процессов, для обмена опытом и реализации совместных проектов;
  • Новые контакты и полезные знакомства.

В рамках форума международная выставка «Руками женщины» приглашаются компании, организации, профильные ассоциации, женщин предпринимателей МСП, мастеров и ремесленников, дизайнеров, художников, представителей медицины, туристические компании и агентства из 89 регионов РФ, стран СНГ и зарубежных стран представить продукцию, которая сделана руками женщины на международной выставке «Руками женщины» участникам и гостям форума с возможностью ее реализации.

Международная выставка «Руками женщины» призвана продемонстрировать инвестиционную привлекательность МСП, национальный колорит через НХП, ремесла, декоративно прикладное искусство, национальные костюмы и традиции, а также туристический потенциал регионов РФ и зарубежных стран, представить продукцию.

Международная выставка «Руками женщины» призвана:

  • Показать инвестиционную привлекательность региона/страны для женщин малого и среднего предпринимательства;
  • Рассказать о туристических маршрутах региона /страны;
  • Представить продукцию МСП;
  • Показать уникальность и потенциал сувенирной продукции региона/страны по средствам НХП;
  • Показать национальный колорит региона/страны через народно художественные промыслы и ремесла, через самобытность и культуру.

Международный проект «Руками женщины» зарекомендовал себя как современная международная единственная гендерная выставка в России.

Также в рамках форума пройдет награждение победителей 5-го юбилейного Международного фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах».

5-й юбилейный Международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах» проходит под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО при поддержке ФАДН России.

Фотовыставка была приставлена в ООН (Вена), на торжественных приемах, посвященных дню России в ряде Дипломатических представительств Российской Федерации за рубежом в более 25 странах. В частности, в Посольствах России в Монголии, в Австрии (Вена), во Франции (Париж), в Словакии, в Португалии, в Мумбаи (Индия), Генконсульстве в Стамбуле, в русском доме в Брюсселе и др.  Информация размещена на официальных сайтах дипломатических ведомств.

Номинации премии «Женщина третьего тысячелетия»

  • Лидер года
  • Лучшие достижения в культуре и искусстве
  • Лучшая общественная инициатива (за вклад в общество)
  • Лучший предприниматель года
  • Наставничество и передача опыта
  • Лучший дизайнер года
  • Лучшие достижения в области медицины, здоровья и красоты
  • Лучшие достижения в области цифровизации.

Цели премии:

  • повышение социального статуса женщин в современном обществе;
  • привлечение внимания общественности к вкладу женщин в социально-экономическое развитие;
  • активизация участия женщин в общественной и культурной жизни;
  • развитие и поддержки женского предпринимательства;
  • получение признания общественности.

Положение о конкурсе «Женщина третьего тысячелетия» можно найти на сайте HYPERLINK.

К участию приглашаются женщины — представители различных отраслей малого, среднего и крупного бизнеса, топ-менеджеры крупных российских и зарубежных компаний, представители культуры, PR специалисты, блогеры, женщин-инфлюенсеры в digital-среде, HR-директора, теле- и радиоведущие и журналисты, представители креативных индустрий, специалисты цифровой экономики и др. представителей МСП, представители органов  региональной и федеральной власти, общественные деятели, международные женские сообщества.