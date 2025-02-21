Бизнес-леди Дмитрова обсудили с депутатом Госдумы РФ вопросы развития бизнеса

Встреча комитета женщин-предпринимателей Дмитровской торгово-промышленной палаты с депутатом Государственной думы РФ Ириной Родниной состоялась в музее Дмитровской лягушки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Место встречи выбрано не случайно. Председатель комитета и хозяйка музея Юлия Хазова — яркий пример женщины-предпринимателя, тепло встретила гостей и провела для них небольшую экскурсию по экспозиции. На мероприятии также присутствовал заместитель главы Дмитровского муниципального округа Сергей Матреничев.

Ирина Роднина отметила важность поддержки женщин в предпринимательстве и их вклад в развитие Дмитровского округа. Она подчеркнула, что именно предприниматели могут стать основой для реализации различных проектов, в том числе спортивных, которые будут способствовать популяризации активного и здорового образа жизни среди жителей.

В ходе встречи депутат предоставила информацию о государственной поддержке бизнеса и возможностях участия в различных программах и грантах. Ирина Константиновна ответила на актуальные вопросы, касающиеся текущей ситуации в стране, а также реконструкции памятников Великой Отечественной войны в Дмитровском округе, что особенно актуально в преддверии 80-летия Победы.

Участницы мероприятия — успешные дмитровские предприниматели, работающие в сфере недвижимости, туризма, фармацевтики, архитектуры и индустрии красоты — отметили, что такие встречи не только вдохновляют, но и позволяют обсудить реальные пути дальнейшего развития и сотрудничества.

«Уверен, что энергия женщин-предпринимателей, инициативность и профессионализм станут основой для реализации новых проектов, направленных на улучшение качества жизни наших жителей. Особенно ценно, что в ходе диалога с Ириной Константиновной Родниной были затронуты не только вопросы бизнеса, но и темы сохранения исторической памяти, что особенно важно в преддверии 80-летия Великой Победы. Такие встречи вдохновляют, объединяют и открывают новые возможности для развития нашего округа», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.