Бизнес-конференция партнеров Домклик от Сбера объединила свыше 100 специалистов отрасли

Бизнес-конференция партнеров онлайн-платформы недвижимости Домкликпрошла при поддержке Сбера. Мероприятие собрало более 100 ключевых игроков рынка: застройщиков, девелоперов, агентств недвижимости и ведущих экспертов ипотечного направления, передает пресс-служба Сбера.

Основной целью мероприятия стало объединение усилий ключевых игроков рынка недвижимости для разработки эффективных решений. Участники обсудили лучшие отраслевые практики, актуальные изменения и перспективы развития рынка.

«Сегодняшний форум наглядно продемонстрировал, что будущее рынка — за партнерским взаимодействием. Сервис Домклик уже сегодня предлагает клиентам инновационные решения: от подбора жилья до полного цикла онлайн-сделок. Такой формат работы доказал свою эффективность: объединяя передовые технологии Сбера с опытом профессионалов, мы формируем комплексные решения для качественного роста всего сектора», - управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

Центральными темами стали внедрение инновационных технологий для улучшения клиентского опыта, оптимизация процессов при помощи AI, сопровождение сделок и повышение стандартов обслуживания. Особое внимание было уделено цифровизации отрасли.

«Конференция позволила мне разобраться в последних тенденциях и узнать отехнологических инструментах, способных значительно повысить уровень моей профессиональной деятельности в условиях цифровой трансформации рынка недвижимости. Уверен, полученная информация и живой диалог с экспертами Сбера расширят мои возможности и обеспечат основу для формирования качественного и надежного сопровождения сделок", - резюмировал риэлтор Станислав Егоров.