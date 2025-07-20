Бизнес Юлии Высоцкой принес 139 млрд выручки в 2024 году

Выручка юрлиц, где телеведущая Юлия Высоцкая принимает участие, по итогам прошлого года составила 139 млрд рублей, прибыль за аналогичный период превысила 5 млрд рублей, сообщает News.ru .

Как рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, основной объем выручки юрлиц обеспечивают 53 компании аптечного сегмента.

«Ключевая особенность, привлекающая внимание, — единообразная структура собственности: минимальный уставный капитал в размере 10 тыс. рублей и фиксированная доля Высоцкой — 25% в каждом юрлице», — уточнил Хаминский.

По его словам, это говорит об особых условиях партнерства. Минимальный уставный капитал для ООО прописан в законе, он часто применяется для дочерних структур, где реальное финансирование может идти другими путями. Еще ранее была информация, что супруг Высоцкой Андрей Кончаловский мог внести в аптечный бизнес крупную сумму — до 2 млн долларов.

Как сказал юрист, высокая выручка и прибыль объясняются масштабностью предприятия — сеть занимает четвертое место на рынке, а также имеет уникальную бизнес-модель. Интеграция бренда «Едим дома!» и концепции Wellness в аптеки привлекла новую аудиторию. Узнаваемость телеведущей играет большую роль.