Бизнес-ассистент и SMM: какие профессии проще освоить после 35 лет

Генеральный директор и основатель профессиональной школы по обучению бизнес-ассистентов Диана Зуева заявила, что сегодня есть три профессии, в которые легче войти после 35 лет — это бизнес-ассистент, SMM-менеджер и продюсер онлайн-курсов.

«Проведя анализ и ответив себе на вопросы, нужно выбрать подходящее и планировать собеседования. Параллельно советую провести анализ школ и курсов, удовлетворяющих вашим запросам. Выбор рода деятельности может быть связан с первоначальным образованием», — сказала Зуева в эфире радио Sputnik.

По ее словам, нужно быть готовым к финансовым затратам, но указанные сферы деятельности открывают широкие перспективы: за рубежом высоко ценят бизнес-ассистентов для России, они получают возможность летать в командировки и участвовать в международных конференциях.

SMM так востребован в связи с развитием малого и среднего бизнеса: сегодня очень многие компании и индивидуальные предприниматели заинтересованы в развитии личного бренда. Ответственный и креативный сотрудник точно будет востребован.