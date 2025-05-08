«Битва за Москву»: память, ожившая в цифре

Среднерусский банк Сбербанка представил масштабный проект, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он посвящен одному из ключевых сражений тех лет — Битве за Москву, которая стало самой крупной за всю историю ВОВ. Это не просто архив фотографий и документов, а живой диалог с историей. Благодаря проекту пользователи могут изучить хронологию событий и даже «пройти» виртуальными маршрутами обороны столицы по Брянской, Калужской, Московской, Смоленской, Тверской и Тульской областям.

Особое место в проекте занимают города Московской области — Можайск, Клин, Наро-Фоминск, — где развернулись ярые бои за столицу. Москву защищали неполных 7 месяцев, 203 дня и ночи, с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Связь Сбера с событиями тех лет — особая страница истории. В братских могилах под Москвой покоятся финансисты, бухгалтеры, экономисты, которые осенью 1941 года сменили столы на окопы. Сегодня память о них хранят не только мемориалы, но и цифровые технологии.

«Для нас эта инициатива — дань памяти и уважения тем, кто участвовал в одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Битва за Москву — это не просто даты в учебнике, это тысячи судеб, которые своим мужеством и самопожертвованием изменили ход войны. Среди ополченцев были наши коллеги — сотрудники Гострудсберкасс. Они добровольно встали на защиту столицы, и сегодня наша обязанность — сохранить их подвиг. Представленный проект — это возможность почувствовать личную связь с теми, кто подарил нам мир», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Проект выходит за пределы экранов компьютеров и телефонов. Так, в Туле и Смоленске при поддержке правительства установлены интерактивные панели, где каждый может погрузиться в прошлое: рассмотреть карту боевых действий, познакомиться с фотографиями и историями ее участников и создать памятное фото на фоне советских плакатов, сгенерированные с помощью нейросети Kandinsky.

Открывая сайт или подходя к панели, вы не просто изучаете историю — вы становитесь ее частью.