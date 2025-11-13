«Битва за билеты»: мама с Дальнего Востока рассказала о поезде Деда Мороза

Мама дошкольника из Владивостока и журналист Анна Миронова рассказала, что поезд Деда Мороза — это скорее раскрученный рекламный проект, чем зимняя сказка, сообщает «ФедералПресс» .

«Для начала все, кто хотел попасть на поезд, прошли битву за билеты ровно за месяц до мероприятия. Чудом узнала, что билеты разбирают, как айфоны в первый день продаж: времени думать, взвешивать нет совсем — надо быстро бить по клавишам и покупать. Неплохой маркетинговый ход», — сказала она.

По словам журналиста, во Владивосток поезд прибыл неудобно: около 15:00, а уехал примерно в 21:00. Поэтому им с ребенком пришлось сбить режим и поехать заранее, вечером. Очень испортили атмосферу праздника проблемы со звуком.

В итоге мама с малышом посмотрели небольшую программу, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, а на выступление кукольного театра им не хватило билетов. Она сделала вывод, что это мероприятие можно посетить один раз, но делать его ежегодной традицией скорее не стоит.

