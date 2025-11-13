«Битва за билеты»: мама с Дальнего Востока рассказала о поезде Деда Мороза
Мама дошкольника из Владивостока и журналист Анна Миронова рассказала, что поезд Деда Мороза — это скорее раскрученный рекламный проект, чем зимняя сказка, сообщает «ФедералПресс».
«Для начала все, кто хотел попасть на поезд, прошли битву за билеты ровно за месяц до мероприятия. Чудом узнала, что билеты разбирают, как айфоны в первый день продаж: времени думать, взвешивать нет совсем — надо быстро бить по клавишам и покупать. Неплохой маркетинговый ход», — сказала она.
По словам журналиста, во Владивосток поезд прибыл неудобно: около 15:00, а уехал примерно в 21:00. Поэтому им с ребенком пришлось сбить режим и поехать заранее, вечером. Очень испортили атмосферу праздника проблемы со звуком.
В итоге мама с малышом посмотрели небольшую программу, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, а на выступление кукольного театра им не хватило билетов. Она сделала вывод, что это мероприятие можно посетить один раз, но делать его ежегодной традицией скорее не стоит.
