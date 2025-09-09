сегодня в 21:01

Битва хоров и оркестров пройдет 18 сентября на студвесне в Ставрополе

В рамках фестиваля «Студенческая весна» в Ставрополе 18 сентября состоится битва хоров и оркестров. О том, что этот конкурс войдет в программу праздника в текущем году, рассказал исполнительный директор мероприятия для профессиональных образовательных организаций Максим Ануприенко в ходе пресс-конференции в РИЦ СК, сообщает организатор конференции «Победа26» .

Проведение фестиваля поддерживается губернатором Владимиром Владимировым и региональным правительством. Координацию этой работы осуществляет министерство молодежи Ставропольского края.

По словам Максима Ануприенко, в Ставрополь съедутся крупные коллективы из разных уголков России, которые представят разнообразные творческие номера. Одним из ключевых событий программы и станет битва хоров и оркестров.

«Будет ярко и красочно. Поэтому приходите, будет интересно», — сказал Ануприенко.