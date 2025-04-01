Биометрию, лимит на номера и проверку через «Госуслуги» ввели с 1 апреля

С 1 апреля в России вступают в силу новые правила регистрации SIM-карт, ужесточающие процедуру их оформления и вводящие дополнительные меры защиты от мошенников, пишет «Парламентская газета» .

Вводится двойная проверка при получении SIM-карты. Теперь недостаточно только паспорта — потребуется аутентификация через госуслуги, Единую биометрическую систему (ЕБС) или ЕСИА.

Операторы обязаны проверить данные абонента и внести их в реестр Роскомнадзора в течение 2 дней (раньше — 10 дней).

Определен лимит на количество номеров не более 20 SIM-карт на одного человека (учитываются и личные, и корпоративные номера). Для иностранцев — не больше 10 номеров (правило действует с 2025 года).

Можно будет проверить «лишние» номера через «Госуслуги» — сколько SIM-карт зарегистрировано на вас, отправив запрос в Роскомнадзор. Если обнаружатся неизвестные номера, их можно заблокировать через тот же сервис.

Корпоративные SIM-карты оформят только на сотрудников (по трудовому или ГПХ-договору). Данные работников нужно вносить через «Госуслуги» (для иностранцев — через ЕБС). Это нужно для борьбы с мошенничеством.

Полный переход на новые правила завершится к 1 ноября 2025 года.