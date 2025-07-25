Биометрия для маркетплейсов: как будут продавать товары 18+ онлайн

В России готовится эксперимент по продаже товаров с возрастными ограничениями через маркетплейсы с подтверждением возраста через Единую биометрическую систему (ЕБС), пишут «Ведомости» .

Соответствующее поручение вице-премьера Дмитрия Григоренко, поддержанное президентом, уже разослано в профильные министерства.

Пилотный проект позволит совершеннолетним покупать энергетики, пиротехнику и другие товары 18+ онлайн после верификации в ЕБС. На первом этапе алкоголь и табак в эксперимент не войдут, но при успешном тестировании возможен пересмотр этого решения.

Подтверждение возраста будет происходить либо при оформлении заказа через приложение, либо при получении товара — через устройство курьера или терминал в пункте выдачи. Система использует 119 млн существующих биометрических профилей из ЕБС.

Маркетплейсы в целом поддерживают инициативу, отмечая ее потенциал для расширения ассортимента. Однако ритейлеры выражают опасения по поводу возможных утечек биометрических данных и сложностей с контролем за оборотом алкогольной продукции.

Эксперты указывают на необходимость доработки нормативной базы и решения вопросов с защитой персональных данных.