Били «Ланцетом»: как ВС РФ уничтожили артустановку PzH 2000 ВСУ

сегодня в 11:29

В районе Новоплатоновки Харьковской области российские бойцы обнаружили замаскированную огневую позицию противника, а также заметили перемещение 155-мм самоходной артустановки PzH 2000 немецкого производства. Экипаж и боевая машина ликвидированы, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

С помощью PzH 2000 ВСУ пытались вести огонь по позициям подразделений ВС РФ.

После анализа полученных разведданных военные решили ударить по артустановке противника. Для этого они использовали управляемый барражирующий боеприпас «Ланцет».

На видео проведенной операции показано, как передвигалась украинская артустановка. За ней наблюдали в режиме реального времени. Такой подход позволил убедиться в уничтожении поставленной цели.