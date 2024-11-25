Bild*: в Германии разрабатывают национальный план по созданию бункеров
Фото - © Unsplash.com
В Германии уже создают национальный план по созданию бункеров для населения. Его курирует Федеральное ведомство гражданской защиты и помощи при катастрофах ФРГ, сообщает «Bild на русском»*.
В рамках плана составят список объектов, в которых можно построить бункеры. Речь идет, например, об администрации города, района, станциях метро, офисах.
Немецкие власти также разработают программу на смартфон. В ней можно увидеть ближайший бункер.
Жителей ФРГ будут просить создать бункеры в своих домах и квартирах. Для этого им предложат использовать гараж или подвал.
Также для немцев проведут информационную кампанию. Во время нее расскажут, как вести себя в экстремальных ситуациях.
* Внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.