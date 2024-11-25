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Bild*: в Германии разрабатывают национальный план по созданию бункеров

В Германии уже создают национальный план по созданию бункеров для населения. Его курирует Федеральное ведомство гражданской защиты и помощи при катастрофах ФРГ, сообщает «Bild на русском»*.

В рамках плана составят список объектов, в которых можно построить бункеры. Речь идет, например, об администрации города, района, станциях метро, офисах.

Немецкие власти также разработают программу на смартфон. В ней можно увидеть ближайший бункер.

Жителей ФРГ будут просить создать бункеры в своих домах и квартирах. Для этого им предложат использовать гараж или подвал.

Также для немцев проведут информационную кампанию. Во время нее расскажут, как вести себя в экстремальных ситуациях.

* Внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.