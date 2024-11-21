Bild*: Урсула фон дер Ляйен спасла человека на борту самолета

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен спасла жизнь человеку, которому стало плохо на борту самолета во время полета, сообщает Bild на русском *.

Самолет авиакомпании Swiss Air выполнял рейс из Цюриха в Брюссель. Одному из пассажиров стало плохо, после чего экипаж спросил, есть ли на борту люди, которые обладают медицинскими знаниями.

В итоге первую помощь человеку, которому стало плохо, оказала фон дер Ляйен. Затем самолет с приоритетом экстренной посадки приземлился в Брюсселе. Пока врачи занимались пострадавшим, другие пассажиры ждали на борту.

После этого фон дер Ляйен уехала на служебном авто, потому что торопилась на одну из официальных встреч. Сама председатель Европейской комиссии подтвердила, что спасла жизнь человеку на борту.

Фон дер Ляйен имеет медицинское образование и докторскую степень. Первую помощь пассажирам во время полета она оказывает уже не в первый раз.

* СМИ признано в России иностранным агентом.