«Билайн» объяснил «багом» возможность смотреть YouTube без VPN

сегодня в 19:23

В «Билайне» прокомментировали возможность смотреть YouTube без VPN

Представитель сотового оператора «Билайн» назвал «багом» временную возможность смотреть видео на американском хостинге YouTube без сервисов VPN, сообщает Mash .

Ранее стало известно, что некоторые пользователи «Билайна» получили возможность смотреть YouTube без использования VPN-сервисов. Например, временная опция была доступна в тарифе «План Б». Вскоре пользователи сообщили, что видеохостинг снова недоступен.

Представитель «Билайна» отметил, что временная возможность смотреть заблокированный в РФ видеосервис была у ограниченного круга абонентов определенного тарифа. Сервис проходил тестирование в закрытом контуре и случайно стал доступен некоторым абонентам.

В «Билайне» добавили, что к настоящему моменту «баг», информация о котором разлетелась по интернету, устранили. Доступ к видеосервису вновь ограничен.

