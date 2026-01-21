«Билайн» объяснил «багом» возможность смотреть YouTube без VPN
Фото - © Александр Поташев / Фотобанк Лори
Представитель сотового оператора «Билайн» назвал «багом» временную возможность смотреть видео на американском хостинге YouTube без сервисов VPN, сообщает Mash.
Ранее стало известно, что некоторые пользователи «Билайна» получили возможность смотреть YouTube без использования VPN-сервисов. Например, временная опция была доступна в тарифе «План Б». Вскоре пользователи сообщили, что видеохостинг снова недоступен.
Представитель «Билайна» отметил, что временная возможность смотреть заблокированный в РФ видеосервис была у ограниченного круга абонентов определенного тарифа. Сервис проходил тестирование в закрытом контуре и случайно стал доступен некоторым абонентам.
В «Билайне» добавили, что к настоящему моменту «баг», информация о котором разлетелась по интернету, устранили. Доступ к видеосервису вновь ограничен.
