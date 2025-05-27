Биде, душ, двери: в России могут ввести стандарт на школьные туалеты

Общественная организация «Отцы Рядом» обратилась в Министерство просвещения и Роспотребнадзор с требованием ввести единый стандарт на школьные туалеты из-за нарушений санитарно-гигиенических норм в учебных заведениях, сообщает Life.ru .

Стоит отметить, что сейчас в ряде учебных заведений наблюдается такие нарушения, как отсутствие дверей в кабинках, двери не закрываются, отсутствуют унитазы или сиденья на них, нет туалетов для маломобильных граждан. Также распространено отсутствуе умывальной раковины, душевого поддона с гибким шлангом, биде и другого оборудования, необходимого для личной гигиены в женских туалетах. Более того, замечено частое отсутствие душевых при спортивных залах.

Как заявил председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» юрист Иван Курбаков, подобные нарушения создают неудобства для учащихся, нарушают конфиденциальность и санитарные нормы. Также изобилие таких нарушений негативно сказывается на психологическом комфорте и здоровье детей.

Так, в документе было предложено адаптировать туалетные кабины для маломобильных граждан с учетом обеспечения доступности. Для персонала учебных заведений рекомендовано выделить отдельный санузел.

«Для обучающихся 5-11 классов необходимо оборудовать комнату (кабину) личной гигиены девочек площадью не менее 3.0 м², оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биле или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену», — заявлено в обращении.