Библиотеки Подмосковья подготовили книжные подборки в преддверии летних каникул

Библиотеки Подмосковья подготовили литературные подборки к началу летних каникул. Они созданы на основе тематических рекомендательных списков для внеклассного чтения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Читатели могут выбрать интересные и полезные книги для чтения. Чтобы найти и забронировать книги из этих списков, необходимо воспользоваться порталом или приложением цифрового сервиса «Библиотеки Подмосковья», где литературные подборки отсортированы по классам. Раздел называется «Летнее чтение». Для большего удобства создан электронный читательский билет. Его можно получить, авторизовавшись на сайте biblio.mosreg.ru или в приложении «Мое Подмосковье» с помощью учетной записи на портале «Госуслуги». Авторизация доступна пользователям при использовании электронного бейджа, социальной карты, а также карты «Стрелка».

«Сервис «Библиотеки Подмосковья» — это доступ к 921 библиотеке и 8 млн изданий. Чтобы было проще выбрать книгу на лето, мы сделали подборку произведений из школьной программы, а также включили в нее списки дополнительной литературы, которая будет полезна и интересна школьникам. Взять желаемое произведение очень просто: выберите в списке необходимую книгу, а сервис покажет, в какой из библиотек она в наличии. Останется лишь забронировать и забрать ее в удобное время, показав при получении бейдж на телефоне», — рассказал первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

Сервис «Библиотеки Подмосковья» разработан министерством культуры и туризма совместно с министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.