Библиотека нового формата откроется в Ногинске в первой декаде декабря

Ремонтные работы в здании Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина в городе Ногинск Богородского округа почти завершены. В этом убедился заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов, который лично контролировал каждый этап работ, сообщает пресс-служба администрации округа.

Открытие обновленной библиотеки в статусе модельной запланировано на первую декаду декабря. Помещения стали еще уютнее и функциональнее благодаря современным технологиям и дизайнерским решениям. После ремонта в библиотеке появились: просторный зал для массовых мероприятий, стильная фотозона, другие инновационные пространства. Особое внимание было уделено выбору цветовой гаммы и фактуре отделочных материалов.

Коллектив библиотеки с нетерпением ждет своих постоянных посетителей, а также новых читателей и гостей. Сотрудники уверены, что обновленная библиотека станет местом притяжения для всех любителей чтения в Богородском округе.

В 2025 году Центральная библиотека им. А. С. Пушкина Богородского округа приняла участие в проекте по созданию модельных центральных городских библиотек. В рамках реализации национального проекта «Семья» и государственной программы Московской области «Культура и туризм Подмосковья» было выделено 20 млн рублей на условиях софинансирования.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.