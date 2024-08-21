«Библиоканикулы» в Дмитрове близятся к завершению

В первый день заключительной недели, участники летней площадки отправились на театральный мастер-класс, где начали подготовку к мини-спектаклю, которым завершится их творческая смена.

После мастер-класса ребят ожидала программа «Удивительный север», во время которой была совершена виртуальная прогулка из Дмитрова к берегам Северного Ледовитого океана. В конце дня участники творческой площадки услышали чудесные сказки любимой шведской писательницы Астрид Линдгрен: «Крошка Нильс Карлсон», «Петер и Петра», «Эльфа и носовой платочек». Пока ведущая читала, ребята рисовали сказочные миры и рассматривали книги о волшебных существах.

Сегодня дети обучались «китайской грамоте», а точнее — рисовали иероглифы на мастер-классе «Наш друг — иероглиф», который провел Ильдар Некрасов.

На программе «Сказки из самой души» ребята познакомились с творчеством знаменитого детского писателя Сергея Козлова и его добрыми сказками, узнали интересные факты из жизни автора и вспоминали любимых героев. Отгадывали загадки, участвовали в викторине о героях сказок.

Смотрели мультфильмы, снятые по сказкам («Трям! Здравствуйте!», «Как львенок и черепаха пели песню»). А потом рисовали любимых персонажей. Ребята показали свои отличные знания и доказали, что любят сказки и дружат с книгами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.