BI: США угрожает вторжение «суперсвиней» из Канады

«Суперсвиньи» из Канады в скором времени могут вторгнуться на территорию США и причинить стране огромный ущерб, пишет РБК со ссылкой на Business Insider.

«Исследователи предупреждают, что канадские „суперсвиньи“ могут вскоре вторгнуться на территорию США и нанести ущерб в миллионы долларов, причем в особой опасности находятся четыре штата», — сказано в сообщении.

«Суперсвиньями» в статье называются метисы домашней свиньи и евразийского дикого кабана, завезенные в Канаду 1980-х годах. Они едят почти все и охотятся на лягушек, саламандр и даже белохвостых оленей. Также поедают яйца уток и гусей.

От них страдают и сельскохозяйственные культуры. Эти кабаны в том числе переносят различные болезни. Американский Минсельхоз отмечает, что одичавшие свиньи уже наносят ежегодно ущерб на 2,5 млрд долларов.