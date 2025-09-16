Безвизовый Китай обрушил рекорды бронирований

Китай стал вторым по популярности направлением у россиян после отмены виз

Аналитики сервиса OneTwoTrip зафиксировали взрывной рост интереса россиян к путешествиям в Китай после введения безвизового режима, вступившего в силу 15 сентября.

Согласно данным исследования, с которым ознакомился RT, доля авиазаказов в КНР в сентябре подскочила на 63%, при этом количество проданных билетов увеличилось в 2,4 раза.

Страна переместилась с четвертой на вторую позицию в рейтинге заграничных направлений, уступив лишь традиционным лидерам.

Наиболее востребованным направлением стал Пекин, собравший четверть всех бронирований, следом идут Шанхай (20,4%) и Гуанчжоу (13,4%). Параллельно на 25% вырос спрос на отели, где лидером оказался Шанхай с почти 29% бронирований, опередив даже столицу.