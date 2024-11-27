Безработица в Подмосковье достигла рекордно низкого показателя

В Московской области продолжается снижение уровня безработицы. На сегодняшний день он составляет 0,13%, достигнув исторического минимума, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Подмосковье занимает первое место среди регионов с самым низким уровнем регистрируемой безработицы. Сегодня в области доступно свыше 74 тысяч вакансий, в то время как количество безработных не превышает и 6 тысяч», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Для поиска работы можно воспользоваться услугами кадрового центра Подмосковья, в котором жителям помогут с трудоустройством: от составления резюме, подбора вакансий до организации собеседования с работодателями.

Обратиться в центр можно, подав заявление через портал «Работа в России», на портале также можно ознакомиться с предложениями работодателей области о работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.