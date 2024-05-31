Безопасность систем пожаротушения проверили в многоквартирных домах Подмосковья

Фото - © пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному и жилищному надзору

С начала года УК под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отремонтировали 650 систем пожаротушения и пожарных гидрантов в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Система пожаротушения необходима для безопасности жителей и сведению к минимуму рисков для жизни и имущества при пожаре.

«Особенно важно, чтобы система пожаротушения в многоквартирных домах была исправной. Это задача как собственников, так и управляющих организаций. Жильцы должны соблюдать правила пожарной безопасности в своих квартирах, а УК — отвечать за обеспечение безопасности на территории общедомового владения. Наши инспекторы в свою очередь следят за своевременным выполнением всех работ», — добавил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Правила пожарной безопасности для жителей МКД:

не использовать розетки с повреждениями;

не оставлять без присмотра бытовые электронагревательные приборы, включенные в электрическую сеть;

не эксплуатировать электроприборы с поврежденными проводами;

не хранить в подвалах многоквартирных зданий, а также на их чердаках горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнику.

Для проведения ремонта систем пожаротушения можно будет оставить заявку по номеру 122*4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям региона.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.