Безопасность систем пожаротушения проверили в многоквартирных домах Подмосковья
Фото - © пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному и жилищному надзору
С начала года УК под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отремонтировали 650 систем пожаротушения и пожарных гидрантов в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Система пожаротушения необходима для безопасности жителей и сведению к минимуму рисков для жизни и имущества при пожаре.
«Особенно важно, чтобы система пожаротушения в многоквартирных домах была исправной. Это задача как собственников, так и управляющих организаций. Жильцы должны соблюдать правила пожарной безопасности в своих квартирах, а УК — отвечать за обеспечение безопасности на территории общедомового владения. Наши инспекторы в свою очередь следят за своевременным выполнением всех работ», — добавил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Правила пожарной безопасности для жителей МКД:
- не использовать розетки с повреждениями;
- не оставлять без присмотра бытовые электронагревательные приборы, включенные в электрическую сеть;
- не эксплуатировать электроприборы с поврежденными проводами;
- не хранить в подвалах многоквартирных зданий, а также на их чердаках горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнику.
Для проведения ремонта систем пожаротушения можно будет оставить заявку по номеру 122*4.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям региона.
«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.