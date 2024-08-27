Безопасность школьников и дошкольников обсудили в Домодедове

В Подмосковье готовятся к безопасному учебному году

Обеспечение безопасности более 42 тысяч дошкольников и школьников в образовательных учреждениях обсудили на заседании антитеррористической комиссии Домодедово, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Всего на территории Домодедово находятся 72 учреждения культуры и спорта, 101 муниципальный образовательный объект и 22 частные организации, к которым относятся частные школы, детские сады и организации дополнительного образования.

До 9 августа все образовательные учреждения были осмотрены комиссией совместно с дорожными службами. «Регулярно проверяются системы безопасности, также ежегодно обновляем технические средства охраны — модернизируем системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, устанавливаем новые ограждения, рамки металлодетектора, домофоны и другое.

В этом году работы коснулись 34 учреждений, до конца декабря ожидаем поставку и установку новых систем оповещения и управления эвакуации ещё в 15 домов культуры», — отметила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.