Безопасность пребывания детей в летних лагерях обсудили в Домодедове

В администрации городского округа Домодедово состоялось заседание антитеррористической комиссии. На заседании обсудили предстоящую летнюю детскую оздоровительную кампанию. Главная задача — не допустить нештатных ситуаций и сделать отдых домодедовских школьников безопасным. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Каждый загородный лагерь с проверкой уже посетили представители управления образования.

В срок до 31 мая все руководители объектов обязаны выполнить ряд требований, в числе которых устранение ранее выявленных недостатков в антитеррористической защищенности, поддержание в работоспособном состоянии системы охранного наблюдения, тревожных кнопок и другие.

«Также будет открыто 29 лагерей с дневным пребыванием. В мае все сотрудники, задействованные в их работе, должны пройти пропуск», — подчеркнула глава Домодедова Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.