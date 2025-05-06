Безногие ящерицы-желтопузики проснулись в Крыму

Профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Иванов рассказал, что, в отличие от большинства других видов рептилий, желтопузики умеют моргать.

Этих ящериц можно встретить преимущественно на Южном берегу Крыма, а также на Керченском полуострове. Популяция желтопузиков остается стабильной на протяжении многих лет.

По словам эксперта, размер этих ящериц может достигать одного метра в длину. В настоящее время большинство самок переживают период беременности и откладывают яйца. Рекомендуется избегать контакта с ними, так как они могут выделять неприятный запах. Кроме того, желтопузик находится под охраной и занесен в Красную книгу.

Ящерица не проявляет агрессию, в отличие от полоза. Эта змея довольно активна, вырастает до полутора метров в длину, и в Крыму обитают два ее вида. Самки полоза могут быть агрессивны и, в случае неожиданности, могут укусить, рассказал Иванов.