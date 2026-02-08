Без ученых России никуда: День российской науки отмечают 8 февраля

Каждый год 8 февраля отечественные ученые отмечают профессиональный праздник — День российской науки. Дата появилась в июне 1999 года после того, как президент выпустил соответствующий приказ.

8 февраля 1724 года в России создали Академию наук. В 1925 году она изменила название на Академию наук СССР. В 1991-м стала Российской Академией наук.

Многие русские ученые внесли вклад в развитие мира. Среди них Михаил Ломоносов, Петр Капица, Дмитрий Менделеев, Сергей Королев и другие.

Россия была первым государством, где создали учение о биосфере. Также учредили периодическую систему химических элементов. Еще страна первой запустила в космос искусственный спутник, человека в космос.

Отечественные ученые производили лекарства, цифровые и другие технологии. Также в стране создавали реакторы и сделали множество других удивительных открытий. У многих российских и советских ученых есть Нобелевские премии.

